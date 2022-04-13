На юге Украины россияне активно ведут воздушную разведку, наносят артиллерийские удары и распространяют фейки об успехе войны против украинцев

Об этом сообщило оперативное командование "Юг" .



"Силы охраны и обороны южных регионов мужественно противостоят попыткам оккупантов вернуть себе утраченные позиции в Николаевской и Херсонской областях. Наши войска героически защищают каждый населенный пункт. Тем временем враг не прекращает артиллерийские удары по нашим позициям и гражданским объектам. Активно ведет воздушную разведку". – отметили военные.



Не преуспевая, на Херсонщине оккупанты агитируют за РФ и распространяют фейки об успехах войны против Украины.



"Корабельная группировка противника в Черноморской операционной зоне остается на предварительно занятых позициях, сохраняя за собой угрозу нанесения ракетных ударов. Штормовая погода в составе природных сил территориальной обороны активно противодействует высадке десанта", - заявили в командовании "Юг".



Украинцев призвали адекватно реагировать на сигналы воздушной тревоги и доверять только достоверным источникам информации.

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