На Юге Украины освободили уже более 3 тыс. кв. км территорий

Об этом сообщила в телемарафоне "Единые новости" руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

"Нам известно, что на правом берегу Днепра остались российские подразделения, очевидно, пытающиеся создать диверсионные мероприятия. Работа в этом направлении продолжается. Поэтому мы не спешим объявлять об освобожденных территориях. Хотя чисто математически их площадь выросла в десятки раз. Если предыдущие сутки мы говорили о 260 кв. км, то сегодня это уже более 3000 кв. км освобожденных территорий", – сказала она

Гуменюк добавила, что на некоторых территориях еще есть "вражеские остатки", военные учитывают эту информацию. А также просят мирных жителей учитывать эти угрозы.

"Мы продолжаем работу. Количество приблизительно осознаем. Мы его не разглашаем, но знаем, с чем имеем дело", - сказала она.

Ранее Гуменюк рассказала об остатках российской техники, на которую натыкаются ВСУ, продвигаясь на Юге Украины.

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