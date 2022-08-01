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Главная война с Россией На Юге Украины оккупанты готовятся к наступлению, - депутат Запорожского облсовета Лышенко
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На Юге Украины оккупанты готовятся к наступлению, - депутат Запорожского облсовета Лышенко

1 августа, 2022 понедельник
08:45
война с Россией

Депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко рассказал, что на временно оккупированных территориях на Юге Украины наблюдаются все признаки подготовки россиян к наступлению

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".

"Информация о переброске россиянами техники и личного состава на Юг Украины подтверждается. Появляется новая техника, которой раньше на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей не было. Например, россияне уже перебрасывают РСЗО ТОС-1А "Солнцепек". То есть наблюдаются очевидные подготовки к наступлению", - рассказал Лышенко.

Депутат Запорожского облсовета добавил, что оккупанты снимают с отдаленных участков фронта и перебрасывают свои подразделения на линию столкновения.

"Россияне снимают свои военные подразделения из Бердянска и Черниговки и перебрасывают их ближе к линии фронта. Оккупанты постоянно наносят удары по селам, которые находятся на линии разграничения. Фактически сегодня враг продолжает артиллерией уничтожать населенные пункты, которые находятся на пути к Запорожью", - добавил. он.

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