На Юге Украины оккупанты готовятся к наступлению, - депутат Запорожского облсовета Лышенко

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".

"Информация о переброске россиянами техники и личного состава на Юг Украины подтверждается. Появляется новая техника, которой раньше на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей не было. Например, россияне уже перебрасывают РСЗО ТОС-1А "Солнцепек". То есть наблюдаются очевидные подготовки к наступлению", - рассказал Лышенко.

Депутат Запорожского облсовета добавил, что оккупанты снимают с отдаленных участков фронта и перебрасывают свои подразделения на линию столкновения.

"Россияне снимают свои военные подразделения из Бердянска и Черниговки и перебрасывают их ближе к линии фронта. Оккупанты постоянно наносят удары по селам, которые находятся на линии разграничения. Фактически сегодня враг продолжает артиллерией уничтожать населенные пункты, которые находятся на пути к Запорожью", - добавил. он.

1 августа Генштаб ВСУ сообщил, что россияне осуществляют перегруппировку войск на Запорожском направлении.

1 августа в минобороны Великобритании сообщили, что Россия вынуждена перебрасывать войска с Донбасса, чтобы удержать оккупированные территории на Юге Украины .

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