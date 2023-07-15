На юге Украины объявлена воздушная тревога: в Запорожье слышны взрывы
В ночь на 15 июля в Запорожской, Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога, в Запорожье раздались взрывы
О взрывах сообщает "Общественное".
Отмечается, что два взрыва прогремели около 01:25.
В тот момент, по данным Карты тревог, в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях была объявлена воздушная опасность.
В телеграмме Воздушных сил ВСУ говорится, что в этих областях возможна вражеская атака "шахедами" и баллистическими ракетами.
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