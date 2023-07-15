На юге Украины объявлена воздушная тревога: в Запорожье слышны взрывы

О взрывах сообщает "Общественное".

Отмечается, что два взрыва прогремели около 01:25.

В тот момент, по данным Карты тревог, в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях была объявлена воздушная опасность.

В телеграмме Воздушных сил ВСУ говорится, что в этих областях возможна вражеская атака "шахедами" и баллистическими ракетами.