На Юге Украины авиация ВСУ нанесла 6 ударов по целям оккупантов
Защитники Украины нанесли удары по командным пунктам и пунктам управления вражеских войск в южных районах Украины
Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".
"Нами в течение боевого дня нанесено 6 авиационных ударов. Дважды обеспечена работа штурмовой авиации по опорному пункту и ячейке живой силы, вооружения и техники врага в Бериславском районе", - говорится в сообщении.
Дважды бомбардировщики атаковали 2 склада боеприпасов и еще одну ячейку техники в Баштанском районе. Также дважды вертолетами поражен опорный пункт и скопление живой силы, вооружения и техники вражеского войска.
"В районе Новокаменки нами нанесен огневой удар по командному пункту 126 отдельной бригады береговой охраны береговых войск ВМФ РФ, а у Красного Маяка нашими усилиями 49 вражеская армия осталась без своего пункта управления. В Ищенке поражен командно-наблюдательный пункт батальй десантно-штурмовой дивизии, а в районе Барвинка - склад боеприпасов",- сообщают военные.
По результатам отработки ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач, потери врага составляют:
- 41 рашист,
- 3 гаубицы "Мста-Б",
- 7 единиц бронированной и автомобильной техники.
При попытке врага проводить воздушную разведку в Николаевском районе беспилотный летательный аппарат "Элерон-3" был сбит зенитно-ракетным подразделением.
- 9 августа в Херсонской области российский десантно-штурмовой взвод пытался наступать в направлении Лозового, но ВСУ отразили удар и враг отступил.
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