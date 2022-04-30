На юге украинские защитники уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы противника
Силы обороны юга Украины продолжают ведение боевых действий и укрепление занятых рубежей, в частности, ракетно-артиллерийскими подразделениями во взаимодействии с авиацией нанесено 23 поражения позиций противника и уничтожено немало вражеской техники
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
За сутки 29 апреля вражеские потери составляют: 16 рашистов, бронированная и автомобильная техника, станция радиоэлектронной борьбы.
"На Херсонщине оккупанты и их новоназначенные на управленческие должности коллаборанты меняют риторику относительно планов на референдум, вместо этого, пытаются подкупить население рублевыми выплатами. был обнаружен схрон с противотанковым вооружением, тайник устроила российская диверсионно-разведывательная группа, которая готовила теракты в Николаеве. В Одесской области продолжается психологическое давление на население приграничных с Приднестровьем районов относительно угрозы вторжения российских войск из непризнанной республики", - пишут военные.
Также они отмечают, что вражеская корабельная группировка продолжает пребывание на позициях контроля провозглашенного закрытым района северо-западной части Черного моря. Сохраняется угроза ракетных ударов.
- Напомним, в зоне ООС украинские защитники отбили 14 вражеских атак и уничтожили 11 танков и 7 беспилотников.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.05
Покупка 31.05Продажа 32.05
-
EUR
Покупка 32.53Продажа 33.65
- Актуальное
- Важное