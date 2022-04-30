На юге украинские защитники уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы противника

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".



За сутки 29 апреля вражеские потери составляют: 16 рашистов, бронированная и автомобильная техника, станция радиоэлектронной борьбы.



"На Херсонщине оккупанты и их новоназначенные на управленческие должности коллаборанты меняют риторику относительно планов на референдум, вместо этого, пытаются подкупить население рублевыми выплатами. был обнаружен схрон с противотанковым вооружением, тайник устроила российская диверсионно-разведывательная группа, которая готовила теракты в Николаеве. В Одесской области продолжается психологическое давление на население приграничных с Приднестровьем районов относительно угрозы вторжения российских войск из непризнанной республики", - пишут военные.



Также они отмечают, что вражеская корабельная группировка продолжает пребывание на позициях контроля провозглашенного закрытым района северо-западной части Черного моря. Сохраняется угроза ракетных ударов.

Напомним, в зоне ООС украинские защитники отбили 14 вражеских атак и уничтожили 11 танков и 7 беспилотников.