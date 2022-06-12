На Юге украинская авиация нанесла три удара по складам боеприпасов и скоплению вражеской техники
За сутки, 11 июня, на южном фронте ВСУ нанесли три авиаудара по складам боеприпасов и скоплению вражеской техники РФ
Об этом сообщили в отчете оперативного командования "Юг".
"В течение суток авиацией наших Воздушных сил нанесены три авиационных удара по складам боеприпасов и скоплению вражеской техники. Ракетно-артиллерийскими и другими подразделениями в результате выполнения огневых задач отменено из списков личного состава 13 рашистов. Уменьшено количество вооружения", - сообщили в "Юге".
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