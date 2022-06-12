Об этом сообщили в отчете оперативного командования "Юг".

"В течение суток авиацией наших Воздушных сил нанесены три авиационных удара по складам боеприпасов и скоплению вражеской техники. Ракетно-артиллерийскими и другими подразделениями в результате выполнения огневых задач отменено из списков личного состава 13 рашистов. Уменьшено количество вооружения", - сообщили в "Юге".

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