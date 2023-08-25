На юге у РФ практически нет резервов. Часть западного Крыма без защиты: военные итоги недели

Наступление ВСУ на юге: фронт расширяется, а у оккупантов почти не осталось резервов

Над Работиным взвился украинский флаг. Но пока нет четкого заявления, что это село освобождено, хотя из всех действий мы видим, что украинские войска контролируют его и продвигаются дальше на юг. Сегодня было заявление спикера Генштаба Андрея Ковалева о том, что ВСУ имеют успехи на двух направлениях: "Новоданиловка - Новопрокоповка" и "Малая Токмачка - Очеретуватое". Первое направление – на Работино и южнее, а второе – это вклинение между Работиным и Вербовым. Там есть господствующая высота и ВСУ двигаются, чтобы выбить россиян из нее.

В общем, фронт вблизи Работиного расширяется. Там, где-то уже 12 км – это важно, потому что нужно двигаться по более широкому фронту, чтобы минимизировать возможные контратаки противника. Сейчас наши войска преодолели передовую линию обороны и приближаются к основной. Она следует за Работиным перед Новопрокоповкой и обходит Вербовое. Сейчас россияне подтягивают силы для удержания – эти силы являются сборной солянкой по разным направлениям. От Работино основной курс на Токмак, но до него еще 19 км и нужно преодолеть основную линию обороны РФ.

Перед ВСУ стоит первая задача – взять Заветное Желание на трассе от Старомайорского до Старомлиновки. Есть несколько вариантов – обходить эту деревню или нет. Враг удерживает позиции на двух важных участках – Приютное и Кременчик. Это господствующие высоты. Должна сейчас активно поработать наша артиллерия, чтобы потом понимать, как и где наиболее оптимально продвигаться. Движение в Старомлиновку такое же важное как и движение в Новопрокоповку на направлении Токмак. Эти два участка остаются крайне важными для ВСУ – мы здесь стараемся обеспечить максимальное давление на россиян. Хотя это не единственные участки южного фронта, где войска могут действовать и где мы заставляем противника передвигать резервы, которых почти не осталось.

Белый шум: реальная дискуссия о контрнаступлении более прагматична, чем в СМИ

Сегодня в публикации WP экс-руководитель ЦРУ и командующий объединенными силами в Ираке и Афганистане генерал Петреус написал, что Силы обороны действуют совершенно правильно и логично. Он говорит, что ВСУ истощают, растягивают и избивают противника. Сейчас кроме двух участков, о которых мы говорили, есть другие направления, где можно действовать нашим ВС. И у Гуляйполя, и у Угледара, и у Васильевки. Это уже пять направлений, где можно действовать и растягивать силы противника, которые главным образом сдерживают два направления - вблизи Работиного и в направлении Старомлиновки. Генерал Петреус говорит о том, что все идет по плану. Операция длится 10 недель, но он говорит, что еще нужно 4 месяца, чтобы создать условия для полного истощения сил РФ на юге. А затем обеспечить использование мобильных резервов для прорыва и обеспечения движения в сторону Азовского моря.

Дискуссия по оценкам контрнаступления партнерами неперсонифицирована. Она звучит в ведущих американских изданиях. Когда вступают в разговор конкретные лица, они говорят, что наступление идет медленнее, чем рассчитывали, но стратегия Украины оптимальна в этих условиях. Фактически, говорится о том, что нужно уже думать о следующем году – реализовывать новую стратегию по запасам и подготовке личного состава, инженерных машин, которые могут пробивать заминированные поля. Дискуссия на практическом уровне более понятна и прагматична, чем белый шум, царящий в зарубежной прессе. Это две разные реальности и надеюсь, что прагматические военные с обеих сторон сделают совершенно правильные выводы. Будет поддержка США, и мы обеспечим качественные изменения на линии фронта.

Бахмут: главная задача – пробиться к железной дороге на юге

На севере и юге Бахмута есть продвижение. На севере 30 ОМБр выбила россиян по участку между Орехово-Василовкой и Железнянским. На юге также изменения, незаметные на карте, но динамика существенная и довольно непростая. 3-я и 5-я отдельные штурмовые бригады артиллерией уничтожали штурмы россиян, использовавших бронетехнику. Затем враг отказался от нее и пытался живой силой выбивать наши позиции. Это также не удалось. Там, где находится вражеская бронетехника, она уничтожается. Ребята на юге говорят, что используются ядовитые вещества. Наверное, люизит прилетает в посадки – наши бойцы используют противогазы. Последние два дня россияне также начали активно использовать БПЛА Ланцет для охоты на наши бронемашины. Мы используем разную защиту – в частности макеты, россияне могут попасть в муляж. Главная задача на юге – вытеснить противника к железной дороге. Она идет к западу от Клещиевки, проходит по Андреевке, в зоне Курдюмовки. Враг там имеет задачу стоять насмерть, чтобы не пропустить ВСУ к железной дороге, наши используют артиллерию и подразделения, чтобы пробиться к ней.

Уничтожение С-400: часть западного Крыма теперь без защиты

Как в свое время Буданов обещал, что летом и осенью будем в Крыму. Сейчас он демонстрирует, что наши подразделения могут десантироваться на полуостров и использовать средства поражения российских объектов. Вероятно, для уничтожения комплекса С-400 была применена ракета "Нептун" - есть неподтвержденная информация об этом. Если это так – это говорит о качественных изменениях в возможностях наших новых вооружений. Уничтожение этого комплекса делает беззащитным значительную часть западного Крыма, что можно использовать и для других операций. Это то, что продемонстрировал спецназ ГУР на следующий день после взрыва С-400. Крым является объектом, где враг не может находиться в безопасности ни в одной точке. И не только из-за ракет и беспилотников, а из-за действий Сил спецопераций и думаю, наших партизан.



