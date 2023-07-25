Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что землетрясение было ощутимо в южной турецкой провинции Адана в 08:44 утра по местному времени. Его эпицентр был зафиксирован в городе Козан.

Землетрясение вызвало панику среди местных, испытавших подземные толчки в центре города и близлежащих районах. Пока информации о жертвах и серьезных разрушениях не поступало.

Землетрясение ощущалось также в соседних провинциях Диярбакыр, Газиантеп, Османия и Мерсин.