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На юге Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5

25 июля, 2023 вторник
12:39
Мир

На юге Турции во вторник, 25 июля, зафиксировали землетрясение с эпицентром на глубине более 11 километров, магнитуда составила 5,5 балла по шкале Рихтера

Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что землетрясение было ощутимо в южной турецкой провинции Адана в 08:44 утра по местному времени. Его эпицентр был зафиксирован в городе Козан.

Землетрясение вызвало панику среди местных, испытавших подземные толчки в центре города и близлежащих районах. Пока информации о жертвах и серьезных разрушениях не поступало.

Землетрясение ощущалось также в соседних провинциях Диярбакыр, Газиантеп, Османия и Мерсин.

  • Сразу после полуночи 4 июля в Каспийском море зафиксировали землетрясение магнитудой почти 6, которое почувствовали жители столицы Азербайджана Баку.
  • 16 июля землетрясение магнитудой 7,2 произошло у южного побережья Аляски. После него объявили предупреждение о цунами.
Турция
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