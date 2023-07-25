На юге Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5
На юге Турции во вторник, 25 июля, зафиксировали землетрясение с эпицентром на глубине более 11 километров, магнитуда составила 5,5 балла по шкале Рихтера
Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций.
Отмечается, что землетрясение было ощутимо в южной турецкой провинции Адана в 08:44 утра по местному времени. Его эпицентр был зафиксирован в городе Козан.
Землетрясение вызвало панику среди местных, испытавших подземные толчки в центре города и близлежащих районах. Пока информации о жертвах и серьезных разрушениях не поступало.
Землетрясение ощущалось также в соседних провинциях Диярбакыр, Газиантеп, Османия и Мерсин.
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