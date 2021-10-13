На юге Турции началась лесной пожар

Об этом Укринформ со ссылкой на телеканал NTV .

"Изменение направления ветра и крутой рельеф затрудняют работу", - сообщил мэр Кемера.



В тушении задействованы 13 пожарных авто, 4 вертолета, 2 бульдозера, водометы.

Огонь возник в лесной зоне на плато Учолук, по неизвестной причине.