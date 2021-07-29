На юге Турции 10 человек оказались окружены лесным пожаром, один погибший

Об этом сообщает Reuters .



Министр сельского хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что один человек погиб, а 10 человек попали в ловушку в лесном пожаре, пылающем второй день на юге Турции.



Ликвидация пожаров сейчас продолжается.



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Жаркая погода и сильный ветер помогли огню распространиться вокруг города Манавгат, в 75 км к востоку от курортного города Анталия и соседних сел.



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Министр рассказал, что 82-летний мужчина был найден мертвым во время эвакуации района Кепезбелени, в 16 км к северо-востоку от Манавгата, и 10 человек оказались в окружении на соседней дамбе Оймапинар. По словам Пакдермирли, подразделения отправлялись на спасение людей.



Власти эвакуировали 18 сел и районов вокруг Анталии, а еще 16 сел - в соседних провинциях Адана и Мерсин, добавил он.

В бассейне Средиземноморья от пожаров страдает остров Сардиния: там власть эвакуировала 1,5 тыс. человек