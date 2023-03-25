Об этом пишут Sky News.

В пятницу на Миссисипи, Алабаму и Техас обрушились сильные штормы, выпал град размером с мячи для гольфа. Это заставило власти предупредить жителей, что они оказались в "опасной для жизни ситуации".

Торнадо вызвал разрушение в сельских городках штата Миссисипи Сильвер Сити и Роллинг Форк, в Техасе два торнадо со скоростью ветра 100 миль в час обрушились около 5 утра в пятницу, в результате чего пять человек получили ранения.

Губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз сообщил в Твиттере, что поисково-спасательные команды активно работают, а власти посылают больше машин скорой помощи и ресурсов для оказания помощи пострадавшим.

В городе Роллинг Форк люди оказались под завалами обломков, что привело к утечке газа.

Профессор метеорологии Университета Северного Иллинойса Уокер Эшли утвердил, что шторм был "суперячейкой", порождающей самые смертоносные торнадо и самый разрушительный град.

По данным метеорологической службы, к утру субботы в некоторых районах восточной части Миссисипи и на севере Алабамы сохранялась опасность торнадо. Ранее подобные предупреждения распространялись почти на весь штат Миссисипи.