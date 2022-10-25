На Юге силы обороны уничтожали вражеские ПВО, ЗРК, склады боеприпасов, опорные пункты и скопления оккупантов
За прошедшие сутки на юге ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 246 огневых задач по позициям врага, еще 5 атак отработала авиация ВСУ
Такую информацию обнародовало Оперативное командование "Юг".
Обстановка в операционной зоне на Южнобужском направлении стабильно напряжена, но под контролем Сил обороны. Противник ведет активную оборону и пытается удержать занятые рубежи. минометов. Совершал атаки и по тыловым общинам Николаевского района, где повредил панели солнечных батарей, но без человеческих потерь", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в двух разных направлениях враг пытался провести наступательные действия. Под огневым влиянием артиллерии и в ходе стрелкового боя понес потери и отступил.
В Бериславском районе Херсона был уничтожен беспилотный шпион типа "Орлан-10".
Четыре раза вражеская авиация наносила удары по позициям вдоль линии столкновения. Ответ украинских защитников был достойный – зенитно-ракетные подразделения в течение боевого дня сбили три ударных вертолета Ка-52.
"Попытка применения дрона-камикадзе по нашим позициям в Херсонском районе также потерпела неудачу от стрелкового оружия наших отважных воинов. "Shahed-131" приземлено без реализации функции назначения и передано на изучение специалистам", - отмечают украинские военные.
Авиация ВСУ отработала пять атак по позициям вражеской ПВО, по опорному пункту и скоплению врага, вооружения и техники.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 246 огневых задач, в том числе по минометным и артиллерийским позициям врага.
Подтвержденные потери противника составляют: 40 погибших, три танка, зенитно-ракетный комплекс "Оса", шесть единиц автобронетехники и три склада с боеприпасами в Бериславском и Каховском районах. Существенно повреждены шесть вражеских танков, затрофеен российский "Урал".
"Обстановка в Черном море продолжает определяться штормовой погодой. Группировка вражеского флота состоит из одиннадцати кораблей, среди которых три ВДК и два надводных носителя "Калибров", - добавили в ОК "Юг".
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