На Юге сбили 20 крылатых ракет и вражеский вертолет
31 октября оккупанты совершили несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры Украины, на Юге были сбиты 20 российских крылатых ракет и вертолет КА-52
Об этом сообщили в facebook Воздушного командования "Юг".
"Из самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95/Ту-160 были выпущены крылатые ракеты Х-101/Х-555 с севера Каспийского моря и из Волгодонска (Ростовская область)", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены 10 ракет над Николаевщиной, 2 - над Одесской областью. В Херсонской области сбит очередной ударный вражеский вертолет Ка-52.
- 31 октября стало известно, что ВСУ уничтожили на Юге два российских склада с боеприпасами, гаубицу "Акация" и 27 солдат.
- По состоянию на 31 октября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 71 820 человек, наибольшие потери кафиры понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях.
- В понедельник утром, 31 октября, ПВО уничтожило 5 крылатых российских ракет, атаковавших Запад Украины.
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