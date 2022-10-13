На юге Ровенской области ПВО сбила воздушную враждебную цель

Об этом на своей фейсбук-странице сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

"Долеталась… Во время крайней тревоги на юге Ровенской области была уничтожена воздушная вражеская цель. Спасибо силам ПВО!" – написал Коваль.

13 октября в западных областях Украины во время воздушной тревоги раздавались взрывы. Некоторые вражеские ракеты ПВО удалось сбить, однако есть и попадание.

Также впоследствии стало известно, что россияне атаковали Запад Украины "калибрами" из Черного моря. 4 крылатых ракет ПВК "Запад" удалось уничтожить.