На юге Ровенской области ПВО сбила воздушную враждебную цель
В четверг, 13 октября, во второй половине дня на севере Ровенской области силы ПВО сбили враждебную цель
Об этом на своей фейсбук-странице сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.
"Долеталась… Во время крайней тревоги на юге Ровенской области была уничтожена воздушная вражеская цель. Спасибо силам ПВО!" – написал Коваль.
- 13 октября в западных областях Украины во время воздушной тревоги раздавались взрывы. Некоторые вражеские ракеты ПВО удалось сбить, однако есть и попадание.
- Также впоследствии стало известно, что россияне атаковали Запад Украины "калибрами" из Черного моря. 4 крылатых ракет ПВК "Запад" удалось уничтожить.
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