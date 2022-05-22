На Юге россияне требуют $1000 у украинцев, желающих эвакуироваться с оккупированной территории

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Не имея успехов в бою, враг на оккупированных территориях пытается удержать мирное население, чтобы создавать для своих лидеров и командиров картинку удовольствия местного населения от "русского мира". Однако сознательные гражданские жители пытаются эвакуироваться из-под рашистской власти и обстрелов, не желая быть живым прикрытием оккупантов", - говорится в отчете.

Российские захватчики требуют средства на блокпостах.

"А те в свою очередь установив жесткие ограничения на выезд с подконтрольной им территории, на блокпостах обогащаются, предлагая пропуск за $1000 или их эквивалент. Но и тогда в след коварно открывают огонь", - рассказали в ВСУ.

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