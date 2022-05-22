На Юге россияне требуют $1000 у украинцев, желающих эвакуироваться с оккупированной территории
Российские захватчики на Юге Украины требуют по $1000 у украинцев, желающих эвакуироваться с оккупированной территории
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Не имея успехов в бою, враг на оккупированных территориях пытается удержать мирное население, чтобы создавать для своих лидеров и командиров картинку удовольствия местного населения от "русского мира". Однако сознательные гражданские жители пытаются эвакуироваться из-под рашистской власти и обстрелов, не желая быть живым прикрытием оккупантов", - говорится в отчете.
Российские захватчики требуют средства на блокпостах.
"А те в свою очередь установив жесткие ограничения на выезд с подконтрольной им территории, на блокпостах обогащаются, предлагая пропуск за $1000 или их эквивалент. Но и тогда в след коварно открывают огонь", - рассказали в ВСУ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.24
-
EUR
Покупка 32.93Продажа 33.9
- Актуальное
- Важное