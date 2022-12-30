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На юге россияне строят эшелонную оборону с момента отступления на Херсонском направлении, - спикер Нацгвардии Музычук

30 декабря, 2022 пятница
16:52
война с Россией

С тех пор как РФ отошла с Херсонского направления, наблюдается построение россиянами эшелонной обороны именно на южных и юго-восточных направлениях

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил представитель Нацгвардии Украины (НГУ) Руслан Музычук.

"В целом, еще с момента ухода оккупантов с Херсонского направления, наблюдается построение эшелонной обороны именно на южных и юго-восточных направлениях, а также происходило определенное перекидывание подразделений (РФ, - ред.) для усиления восточных направлений и некоторых других", - заявил Музычук.

В частности, представитель НГУ отметил, что, если говорить о Херсонском, Николаевском и частично Запорожском направлении, то здесь в основном попытки ударно-штурмовых действий не велись, а речь шла именно об усилении обороны и наращивании подразделений.

"Но в целом ситуация, которая происходит по всем направлениям, начиная от наших северных и заканчивая там, где жарче всего, - это Бахмутское и Авдеевское направления, и там, где наращивается оборона, то это мониторится нашими силами обороны. Принимаются соответствующие меры, публично о них много не говорят. Но эта ситуация в целом мониторится", – сказал он.

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Кроме этого, по словам Музычука, россияне пытаются улучшить свое тактическое положение на фронте на Купянском и Лиманском направлениях.

"Одной из целей является выход на админграницы, в частности Донецкой области, это продвижение врага именно здесь. И он использует здесь все возможные ударно-штурмовые действия и применяет разную тактику", - проинформировал представитель Нацгвардии.

Также, отвечая на вопросы относительно информации о заявлении руководителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о захвате Бахмута к Новому году, спикер высказал мнение, что такие заявления, в частности, могут быть сделаны для поддержания боевого духа подразделений привлекаемых оккупантов.

"Что касается Бахмута, то там достаточно большие потери (россиян, – ред.), но успехов нет. И поэтому такие заявления в том числе должны подкреплять определенным образом реальный дух тех подразделений, которые там просто уничтожаются нашими военными", – заявил он.

Отдельно представитель Нацгвардии заявил, что одной из угроз, которая повышена в эти дни, является угроза ракетных ударов и ударов дронами-камикадзе по Украине со стороны РФ.

"За вчерашний день были массированные ракетные атаки по ряду регионов Украины, и такая тенденция на эти дни также может продолжаться. Поэтому, конечно, кроме продолжающихся именно по линии столкновения боевых действий на Востоке, на других направлениях также большой угрозой являются ракетные удары и удары дронами-камикадзе", - уточнил спикер.

  • Директор центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил , что в район Кременной сейчас прибывает больше вражеского подкрепления, чем под Бахмут.
  • По данным разведки Великобритании, западная группа войск РФ во главе с новым командующим Евгением Никифоровым будет удерживать район вокруг Кременной и Сватова.

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Николаевщина
Херсонщина
Запорожская область
Военные новости
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