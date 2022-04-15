На Юге Россия пытается провести фортификационное оборудование позиций: пополняет запасы техники, боеприпасов и топлива, - Генштаб
На Южнобужском направлении российский агрессор производит фортификационное оборудование позиций, в частности пополняет запасы техники, боеприпасов и топлива
Оперативную информацию Генштаб распространил в Facebook.
"На Южнобужском направлении противник пытается провести фортификационное оборудование позиций, пополняет запасы вооружения и военной техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Ведет разведку с привлечением беспилотных летательных аппаратов", - говорится в отчете Генштаба.
На Волынском и Полесском направлениях отдельные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.
На Северском и Слобожанском направлениях обстановка без изменений.
На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия враг сосредотачивается на попытках захвата населенных пунктов Попасная и Рубежное. Удачи нет. На Донбассе за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены четыре танка, шесть бронетранспортеров, четыре боевых машины пехоты, а также одна артиллерийская система противника.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 29.91
-
EUR
Покупка 31.74Продажа 32.65
- Актуальное
- Важное