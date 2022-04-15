На Юге Россия пытается провести фортификационное оборудование позиций: пополняет запасы техники, боеприпасов и топлива, - Генштаб

Оперативную информацию Генштаб распространил в Facebook.



"На Южнобужском направлении противник пытается провести фортификационное оборудование позиций, пополняет запасы вооружения и военной техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Ведет разведку с привлечением беспилотных летательных аппаратов", - говорится в отчете Генштаба.



На Волынском и Полесском направлениях отдельные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.



На Северском и Слобожанском направлениях обстановка без изменений.



На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия враг сосредотачивается на попытках захвата населенных пунктов Попасная и Рубежное. Удачи нет. На Донбассе за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены четыре танка, шесть бронетранспортеров, четыре боевых машины пехоты, а также одна артиллерийская система противника.





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