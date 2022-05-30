На Юге рашисты решили сами убиться своими атаками в нашу оборону, – военный эксперт Киричевский
Военный эксперт Defence Express Иван Киричевский убежден, что российские захватчики совершают нелогичные военные действия, чем сами себя и уничтожают, в частности, на южном направлении
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
"На Юге рашисты решили сами убиться своими атаками в нашу оборону. Вместо того, чтобы взять свои Т-62, свои старые БМП-1 или построить ту же 3-ю линию оборону, оккупанты все равно ведут непрерывные атаки. Причем для наземных атак они бросают свою старую технику, а с другой стороны для прикрытия воздушного пространства пользуются свои новейшие истребители СУ-35С – вот и результат: за три дня уже второй сбитый истребитель рашистов", – сказал Киричевский.
Эксперт также отметил, что уже есть сообщения, что украинские войска перешли к локальным контрнаступательным действиям на Херсонском направлении, однако уже имеют успехи.
"Наши войска продвинулись лишь на 10 км, однако по оценкам американского Института исследований войны этого оказалось достаточно, чтобы рашисты отложили свои намерения о фактической аннексии Херсонщины. Сначала некий Стремоусов заявлял, что Херсонщину присоединяют чуть ли не завтра, теперь же говорят - возможно, будет через год", – подчеркнул он.
-
Россия пытается подлатать черноморский флот "утопленниками". В частности, ощутимо уменьшенное количество корабельно-катерного состава черноморского флота российское руководство приказало подлатать "утопленниками"
-
Украинская армия освободит Юг Украины и выйдет на рубежи до 24 февраля. Военный эксперт Михаил Притула считает, что в России осталось немного современной техники и она вынуждена была бросить все на Восток. Украина воспользовалась этой возможностью и наши войска пошли в атаку на Юге
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.2
Покупка 34.2Продажа 35.4
-
EUR
Покупка 36.22Продажа 37.81
- Актуальное
- Важное