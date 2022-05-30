Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



"На Юге рашисты решили сами убиться своими атаками в нашу оборону. Вместо того, чтобы взять свои Т-62, свои старые БМП-1 или построить ту же 3-ю линию оборону, оккупанты все равно ведут непрерывные атаки. Причем для наземных атак они бросают свою старую технику, а с другой стороны для прикрытия воздушного пространства пользуются свои новейшие истребители СУ-35С – вот и результат: за три дня уже второй сбитый истребитель рашистов", – сказал Киричевский.



Эксперт также отметил, что уже есть сообщения, что украинские войска перешли к локальным контрнаступательным действиям на Херсонском направлении, однако уже имеют успехи.



"Наши войска продвинулись лишь на 10 км, однако по оценкам американского Института исследований войны этого оказалось достаточно, чтобы рашисты отложили свои намерения о фактической аннексии Херсонщины. Сначала некий Стремоусов заявлял, что Херсонщину присоединяют чуть ли не завтра, теперь же говорят - возможно, будет через год", – подчеркнул он.

Россия пытается подлатать черноморский флот "утопленниками". В частности, ощутимо уменьшенное количество корабельно-катерного состава черноморского флота российское руководство приказало подлатать "утопленниками"

Украинская армия освободит Юг Украины и выйдет на рубежи до 24 февраля. Военный эксперт Михаил Притула считает, что в России осталось немного современной техники и она вынуждена была бросить все на Восток. Украина воспользовалась этой возможностью и наши войска пошли в атаку на Юге



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb