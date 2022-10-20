Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования "Юг".

Враг сосредотачивает свои усилия на ведении оборонных действий на занятых позициях, наносит ракетно-артиллерийские удары по нашим подразделениям и населенным пунктам, прилегающим к линии разграничения противоборствующих сил. аппаратов", — говорится в сообщении.

На Николаевщине из миномета враг гнал в направлении Очаковского порта, его акватории и по рекомендованным морским путям.

Вертолетами армейской авиации и парой штурмовиков Су-25 противник нанес 4 авиационных удара неподалеку от Новой Каменки и Трифоновки на севере Херсонщины. Потерь нет.

"Штурмовой авиацией наших Воздушных сил нанесено 6 ударов по пунктам развертывания зенитно-ракетных комплексов "Бук - 2М", "ТОР" и "ПАНЦИР", а парой вертолетов Ми-24 и Ми-8 атакован район сосредоточения живой силы и техники врага неподалеку от Любомировки .

Ракетно-артиллерийскими подразделениями Сил обороны в течение дня отработано более 440 огневых задач. Уточненные потери врага составили: 43 рашиста, 6 танков, 9 единиц автобронетехники, 2 гаубицы 152 калибра, командно-штабная машина и вражеский беспилотник-разведчик. Уничтожены 2 склада боеприпасов в Бериславском районе", — отмечают украинские военные.

В Черном море корабельная группировка врага насчитывает 9 кораблей и катеров, маневрирующих вдоль побережья Крыма. Среди них 2 вражеских больших десантных корабля, 2 носителя крылатых ракет с суммарным залпом – 12 "Калибров".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb