На Юге ПВО сбила ударный вертолет россиян "Аллигатор"
Утром 7 октября украинская противовоздушная оборона сбила российский вертолет "Аллигатор" над южными областями
Об этом в телеграмме сообщает Воздушные силы ВСУ.
"7 октября, около 8:00, на юге Украины, зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Центр" Воздушных мыл уничтожен ударный вертолет кафиров", - пишут ВСУ.
Сообщается, что рашисты запустили на территорию Украины вертолет Ка-52 "Аллигатор".
- Ранее в Командовании Воздушных Сил ВСУ рассказали , могут ли иранские дроны-камикадзе ударить по городам на Западе Украины. В эфире Эспрессо аналитик Defense Express Сергей Згурец рассказал , что иранские инструкторы находятся на территории Украины и помогают использовать россиянам свои дроны-камикадзе. Также есть информация о жертвах среди иранцев.
- За день 6 октября украинские защитники демилитаризовали 4 российских состава и 1 базу на временно оккупированных территориях.
- Одно из зенитных ракетных подразделений воздушного командования "Запад" уничтожило три вражеских дрона-камикадзе "Shahed-136" на Юге Украины.
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