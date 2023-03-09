На юге противовоздушная оборона сбила 18 ракет и беспилотник, - Гуменюк

Об этом сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире ТРК "Киев".

"В нашей зоне зафиксированы попадания в объекты энергетической инфраструктуры, они не критичны, но энергетики уже работают над восстановлением. ПВО отработало очень хорошо. Было сбито 19 целей, это 18 ракет и один беспилотник. Было две волны атак, между которыми враг разведывал. беспилотником и разведывал информацию", - отметила спикер.

А глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак утвердил , что украинские защитники воздушного командования "Восток" сбили над областью 7 российских ракет.