На юге противовоздушная оборона сбила 18 ракет и беспилотник, - Гуменюк
Во время массированной атаки РФ по Украине защитники противовоздушной обороны сбили на юге 18 ракет и вражеский беспилотник, также 7 ракет уничтожили над Днепропетровщиной
Об этом сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире ТРК "Киев".
"В нашей зоне зафиксированы попадания в объекты энергетической инфраструктуры, они не критичны, но энергетики уже работают над восстановлением. ПВО отработало очень хорошо. Было сбито 19 целей, это 18 ракет и один беспилотник. Было две волны атак, между которыми враг разведывал. беспилотником и разведывал информацию", - отметила спикер.
А глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак утвердил , что украинские защитники воздушного командования "Восток" сбили над областью 7 российских ракет.
- Напомним, в ночь на 9 марта российские войска массированно атаковали Украину. В небе фиксировали вражеские дроны-камикадзе и активность авиации, раздавались взрывы во многих регионах, попадание по критической инфраструктуре.
- После массированной атаки РФ утром 9 марта есть попадание в энергетическую инфраструктуру, ограничение электроснабжения будет применено в Житомирской, Харьковской и Одесской областях.
- По данным министра энергетики Германа Галущенко, зафиксированы обстрелы энергетических объектов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях.
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