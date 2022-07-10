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Главная война с Россией На юге противник в обороне: бригада ВСУ уничтожила батарею врага, - полковник Костенко
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На юге противник в обороне: бригада ВСУ уничтожила батарею врага, - полковник Костенко

10 июля, 2022 воскресенье
17:18
война с Россией на фото: Роман Костенко

Полковник СБУ Роман Костенко отметил, что ВСУ отвечают точными ударами на атаки российской армии

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На юге продолжаются оборонительные бои, противник перешел к обороне. Впереди бой за Юг. И зависит он от того, как закончится битва за Донбасс. Россияне ведут артиллерийские обстрелы украинских позиций, ВСУ отвечают точными ударами. 59 бригада ВСУ, стоящая на защите, поразила несколькими залпами батарею врага. Уничтожено: 152-мм гаубица 2С3, машины-заряжения, танки, БМП - это сделала одна бригада.

Также полковник добавил, что враг силен и сейчас передислоцируется. Мы должны быть готовы.

"Нам нужно, на отдельном участке фронта, брать инициативу. Сейчас по всем фронтам враг навязывает нам свое видение – он атакует, а мы реагируем. Нам нужно задать свою игру, чтобы враг реагировал", – подчеркнул Костенко.

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