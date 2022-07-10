Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На юге продолжаются оборонительные бои, противник перешел к обороне. Впереди бой за Юг. И зависит он от того, как закончится битва за Донбасс. Россияне ведут артиллерийские обстрелы украинских позиций, ВСУ отвечают точными ударами. 59 бригада ВСУ, стоящая на защите, поразила несколькими залпами батарею врага. Уничтожено: 152-мм гаубица 2С3, машины-заряжения, танки, БМП - это сделала одна бригада.

Также полковник добавил, что враг силен и сейчас передислоцируется. Мы должны быть готовы.

"Нам нужно, на отдельном участке фронта, брать инициативу. Сейчас по всем фронтам враг навязывает нам свое видение – он атакует, а мы реагируем. Нам нужно задать свою игру, чтобы враг реагировал", – подчеркнул Костенко.

Руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что остатки пунктов российской армии передислоцированы

В воскресенье, 10 июля 2022 года, Вооруженные Силы Украины атаковали месторасположение оккупационных сил на территории Херсона. Россияне свирепствуют, окружили центр и проверяют людей

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