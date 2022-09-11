На Юге проходят позиционные бои. ВСУ продвигаются, а Россия с потерями отступает
В оперативном командовании "Юг" сообщили, что на их участке фронта продолжаются позиционные бои, а россияне отступают
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Ситуация в нашей операционной зоне достаточно напряженная, но контролируемая. Продолжаются позиционные бои, в результате которых происходит продвижение войск и закрепление территорий. Враг предпочитает контрбатарейную борьбу, пытаясь избежать прямого столкновения. Несет потери и отступает", - написали в "Юге".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.76
Покупка 39.76Продажа 40.71
-
EUR
Покупка 39.57Продажа 40.83
- Актуальное
- Важное