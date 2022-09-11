Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Ситуация в нашей операционной зоне достаточно напряженная, но контролируемая. Продолжаются позиционные бои, в результате которых происходит продвижение войск и закрепление территорий. Враг предпочитает контрбатарейную борьбу, пытаясь избежать прямого столкновения. Несет потери и отступает", - написали в "Юге".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb