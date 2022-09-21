Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Продолжаются ожесточенные бои на определенных участках южного фронта, ВСУ занимают выгодные рубежи. Продолжаем уничтожать вражеские переправы через реку Днепр, уничтожаем склады с боеприпасами, горюче-смазочными материалами, уничтожаем опорные пункты и вражеские командные штабы", - отметил Попатенко.

По его словам, противник не понимает, где ждать следующего удара.

"Удар от ВСУ может быть как на Херсонском, так и на Запорожском направлениях, и на Донбассе. Россияне вынуждены распылять свои резервы и переходить к оборонительной тактике. Они уже не могут сформировать ударный кулак. Инициатива в войне полностью на стороне ВСУ, это заметно не только на тактическом уровне", - добавил Попатенко.

19 сентября президент подписал указ о создании 15 военных администраций в оккупированных населенных пунктах Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителей военных администраций Херсонской области

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