На Юге продолжаются упорные бои: ВСУ занимают выгодные позиции, - подполковник СБУ Попатенко
Бывший контрразведчик СБУ подполковник Василий Попатенко отметил, что ВСУ успешно планируют и выполняют боевые задания и уже перехватили инициативу в войне
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Продолжаются ожесточенные бои на определенных участках южного фронта, ВСУ занимают выгодные рубежи. Продолжаем уничтожать вражеские переправы через реку Днепр, уничтожаем склады с боеприпасами, горюче-смазочными материалами, уничтожаем опорные пункты и вражеские командные штабы", - отметил Попатенко.
По его словам, противник не понимает, где ждать следующего удара.
"Удар от ВСУ может быть как на Херсонском, так и на Запорожском направлениях, и на Донбассе. Россияне вынуждены распылять свои резервы и переходить к оборонительной тактике. Они уже не могут сформировать ударный кулак. Инициатива в войне полностью на стороне ВСУ, это заметно не только на тактическом уровне", - добавил Попатенко.
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