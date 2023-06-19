Об этом в эфире Еспресо заявил основатель проекта Donbas Frontliner, журналист и фотограф Андрей Дубчак.

"Я ездил больше по Николаевщине - от Снегиревки ниже: Павел-Марьяновка, Васильевка, Дарьевка, Федоровка. Местные, у которых повреждены дома просят даже не денежной компенсации, а именно строительных материалов – гипс, цемент, доски. Чтобы можно было однажды восстановить строения и перезимовать в них", - сказал он.

Дубчак сказал, что вторая огромная проблема, которая возникает сейчас – огромное количество погибшей рыбы.

"Скорее всего, с прогреванием воды и повышением температуры мор рыбы будет тоже случаться. Он будет угрожать питьевой и технической воде во всем регионе. Другая огромная проблема - это сельскохозяйственные угодья, которые орошались водой из рек или мелиоративных установок. По состоянию на сейчас воды нет и сельское хозяйство тоже очень сильно пострадало. Это основные проблемы", - подытожил журналист.