На юге питьевой воде грозит мор рыбы, поля остались без орошения, местные хотят восстановить жилье до холодов, - основатель Donbas Frontliner Дубчак
Из-за подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС на юге Украины можно выделить три основных проблемы
Об этом в эфире Еспресо заявил основатель проекта Donbas Frontliner, журналист и фотограф Андрей Дубчак.
"Я ездил больше по Николаевщине - от Снегиревки ниже: Павел-Марьяновка, Васильевка, Дарьевка, Федоровка. Местные, у которых повреждены дома просят даже не денежной компенсации, а именно строительных материалов – гипс, цемент, доски. Чтобы можно было однажды восстановить строения и перезимовать в них", - сказал он.
Дубчак сказал, что вторая огромная проблема, которая возникает сейчас – огромное количество погибшей рыбы.
"Скорее всего, с прогреванием воды и повышением температуры мор рыбы будет тоже случаться. Он будет угрожать питьевой и технической воде во всем регионе. Другая огромная проблема - это сельскохозяйственные угодья, которые орошались водой из рек или мелиоративных установок. По состоянию на сейчас воды нет и сельское хозяйство тоже очень сильно пострадало. Это основные проблемы", - подытожил журналист.
- 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр, также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь.
- По состоянию на 19 июня в Укргидроэнерго сообщили, что в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС уровень воды в нем мог упасть ниже 7 метров.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.78
Покупка 36.78Продажа 37.36
-
EUR
Покупка 40.22Продажа 40.98
- Актуальное
- Важное