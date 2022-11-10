Об этом в вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня имеем хорошие новости с юга. Количество украинских флагов, которые возвращаются на свое законное место в рамках продолжающейся оборонной операции – уже десятки. 41 населенный пункт уволен. Спасибо всем нашим героям, которые обеспечивают это продвижение", - говорится в обращении. .

Президент подчеркнул, что, радуясь, все должны помнить и сейчас, и всегда, что означает это движение.

"Каждый шаг наших Сил обороны – это жизнь наших воинов. Жизнь, которая отдается за свободу для украинцев. Все, что происходит сейчас, достигнуто месяцами жестокой борьбы. Достигнуто и храбростью, и болью, и потерями. Это не враг идет – это украинцы великой" ценой гонят кафиров.

Как и на востоке нашей страны – в Харьковской области. Как еще раньше на севере – Киевской, Сумской, Черниговской. Сейчас – Николаевщина, Херсонщина. А должны пройти весь путь – на поле боя и в дипломатии – чтобы на всей нашей земле, по всей нашей международно признанной границе, были наши флаги – украинские флаги. И больше никогда никаких вражеских триколоров", – отметил Зеленский.

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