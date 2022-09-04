Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На правом берегу Днепра бурят уже не осталось, там стояла их бригада десантно-штурмовых войск, потерявшая 60% личного состава. Сейчас там находятся подразделения так называемых ДНР, ЛНР, или подразделения из российских регионов – псковские десантники и подобные им", – объяснил Березовец.

По его словам, общая численность всей группировки на правом берегу Днепра составляет до 20 тыс. российских военнослужащих.

"Они фактически находятся в оперативном окружении. Их было больше, но они успели часть вывезти на левый берег. При попытке пересечения реки Днепр – враг будет уничтожен, потому что все переправы, каждый метр Днепра пристрелян HIMARS. Надо ВСУ дать закончить работу не спеша, не подгоняя и не требуя немедленных результатов", - заметил Березовец.

Напомним, новые российские подразделения на 40% оснащаются небоеспособной техникой.

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