На Юге оккупанты строят запасной рубеж обороны, понимая неизбежность отступления, - штаб оперативного командования
На одной из дорог Николаевщины в сторону Херсона было обнаружено несколько гражданских автомобилей с изуродованными телами людей – их оккупанты направили на заминированную дорогу, а затем расстреляли
Об этом в Фейсбуке сообщает Оперативное командование "Юг".
"Продвижение вперед у врага нет, морально-психологическое состояние кафиров ухудшается ежесуточно. Скрываясь за артиллерийско-минометными обстрелами наших позиций и мирного населения, решисты строят запасной рубеж обороны, понимая неизбежность отступления", - говорится в сообщении.
В штабе отмечают, что в первой половине дня украинским защитникам удалось отразить вертолетную атаку врага. Потерь нет.
"Впечатления, упустив шанс на успешную воздушную разведку, недосчитались 23 рашистов, нескольких единиц бронированной и автомобильной техники", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе продвижения украинских подразделений по Николаевщине в сторону Херсона было выявлено несколько гражданских автомобилей с изуродованными и расстрелянными телами людей. Повреждения техники, предварительно, свидетельствуют о подрыве автомобилей на заминированном участке местности, а также об обстреле колонны.
"При попытке местных жителей эвакуироваться оккупанты сначала указали им как разрешенный путь по заминированной местности, а затем расстреливали выживших после подрыва. Среди погибших - двое детей младшего школьного возраста", - сообщают в ОК "Юг".
Также указывается, что в Черном море корабельные группировки противника продолжают блокировать судоходство и наносить ракетные удары по разным областям Украины.
Военные напоминают, что в Одесской области введен запрет на пребывание в пляжных зонах в пределах прибрежной защитной полосы моря, усилен контроль за побережьем на предмет обнаружения подозрительных или опасных предметов.
- Также накануне стало известно, что российские кафиры на Херсонщине и Запорожье создали около двух десятков "комендатур"
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