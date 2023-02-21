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На юге оккупанты проводят облавы на дезертиров, а из-за преступников-вагнеровцев ухудшилась криминогенная ситуация в Крыму, - Генштаб

21 февраля, 2023 вторник
18:49
война с Россией

Генштаб сообщил, что во временно оккупированном Крыму ухудшилась криминогенная ситуация из-за преступников, которые воевали в ЧВК Вагнера и были амнистированы и переведены на полуостров

Об этом говорится в вечерней сводке за 21 февраля.

Ситуация ухудшилась с начала 2023 года, особенно в Севастополе. По данным Генштаба, в случае задержания за совершенные преступления, экс-узников отправляют не в исправительные заведения, а обратно на передовую.

Также в связи с высоким уровнем дезертирства из рядов российских войск с 20 февраля этого года в Чаплинском районе Херсонской области проводятся массовые облавы. Особое внимание уделяется заброшенным дачам и домам.

Авиация ВСУ нанесла 4 удара по районам сосредоточения оккупантов

"Авиация Сил обороны Украины в сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов", - говорится в сообщении.

В течение суток россияне совершили более 30 обстрелов из РСЗО

Удары пришлись по гражданской инфраструктуре Херсона.

Генштаб сообщает, что враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Вражеским обстрелам подверглись более 20 районов населенных пунктов Сумщины, Черниговщины и Харьковщины. Среди них – Стрелка, Мороховец, Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Волоховка, Бударки, Бологовка и Колодезное.

В других направлениях ситуация такова:

  • На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял населенные пункты Двуречная, Гряниковка, Котляровка, Берестово Харьковской области; Стельмаховка, Ивановка, Невское, Краснопоповка, Диброва, Белогоровка в Луганской области и Федоровка Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении обстрелам подверглись 18 населенным пунктов. В частности, Роздолевка, Веселое, Бахмут, Ступочки, Клещиевка, Озаряновка и Торец Донецкой области.
  • На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Богоявленка, Большая Новоселка, Нескучное, Пречистовка и Угледар.
  • В Запорожском направлении огневого поражения потерпели, в частности, Новоселка, Времевка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Малиновка, Магдалиновка, Павловка, Каменское, Орехов, Малая Токмачка - Запорожской.
  • На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и Херсон, а также районы 14 населенных пунктов, включая Милово, Томарино, Шляховое, Берислав, Николаевка, Веселое, Антоновка и Громадное.

Днем 21 февраля российские войска нанесли около 20 ударов по территории города Херсона. Известно о пяти погибших местных жителях и 16 раненых.

Крым
Херсон
Херсонщина
оккупированные территории
потери окуппантов
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