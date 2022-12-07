На Юге оккупанты отбирают имущество украинцев, которые эвакуировались из региона, - Центр национального сопротивления
В Запорожской области известно о случаях, когда оккупанты отбирают имущество украинцев
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Во временно оккупированном Приморске по городу расклеили объявления с уведомлением, что владельцам имущества необходимо обратиться в оккупационную администрацию документами, либо имущество признают бесхозяйственным и отберут. Враг практикует схему объявления имущества "бесхозяйственным". Списки объектов постоянно обновляются на сайте так называемой областной военной администрации оккупантов", - рассказали в Центре.
В списке есть объекты недвижимости, транспортные средства, принадлежащие гражданам Украины, а также коммунальное и государственное имущество.
Через руководителей ОСМД оккупанты собирают информацию о пустых квартирах.
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