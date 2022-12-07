На Юге оккупанты отбирают имущество украинцев, которые эвакуировались из региона, - Центр национального сопротивления

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Во временно оккупированном Приморске по городу расклеили объявления с уведомлением, что владельцам имущества необходимо обратиться в оккупационную администрацию документами, либо имущество признают бесхозяйственным и отберут. Враг практикует схему объявления имущества "бесхозяйственным". Списки объектов постоянно обновляются на сайте так называемой областной военной администрации оккупантов", - рассказали в Центре.

В списке есть объекты недвижимости, транспортные средства, принадлежащие гражданам Украины, а также коммунальное и государственное имущество.

Через руководителей ОСМД оккупанты собирают информацию о пустых квартирах.

Ранее Центр национального сопротивления при Силах спецопераций ВСУ сообщил, что из РФ на оккупированную Херсонщину перебрасывают силовиков для проведения незаконной мобилизации местных жителей.

Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты в Херсонской области вывозят продовольствие в РФ и грабят дома.

6 декабря стало известно, что российские военные заменяли оккупированную ими Новую Каховку и левый берег Днепра в Херсонской области.

Больницы во временно оккупированных районах Луганщины принудительно выписывают больных, еще не закончивших лечение, чтобы освободить места для раненых российских военных.

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