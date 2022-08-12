Об этом сообщает ОК "Юг".

"Ситуация в операционной зоне на южнобугском направлении остается стабильно напряженной, но контролируется силами обороны. Враг не имеет изменений в составе и положении, продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Реактивными системами залпового огня и тяжелой ствольной артиллерией российские войска продолжают обстреливать мирные населенные пункты", - пишут в "Юге".

В ночь на 12 августа многоцелевой истребитель Су-35 нанес ракетный удар противорадиолокационной ракетой Х-31П по Баштанскому району. Потерь и разрушений нет.

"Градами" атакована Великая Костромка, где попадение было в поле, без человеческих потерь, и Марганец, где повреждено здание железнодорожной станции, 2 частных дома, 3 хозяйственные постройки, 4 многоэтажных дома, в одном из которых разрушена наружная стена нескольких этажей. Также пострадали объекты социальной и промышленной инфраструктуры. Из под завалов спасен 1 человек, 3 человека получили ранения, среди них 1 ребенок", - сообщили в оперативном командовании.

В Черном море бушует шторм, из-за этого российские вражеские корабли вынуждены маневрировать у побережья оккупированного Крыма.

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