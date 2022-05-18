На Юге оккупанты готовят пути отступления, потому что наши подразделения не дают им продвигаться, – пресс-офиццер Гуменюк
Руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк убеждена, что враг перешел к оборонительным действиям. В частности, на южном направлении оккупанты осуществляют оборонно-инженерное обустройство
Такое мнение она высказала в эфире Еспресо.
"Враг начал производить оборонные постройки. То есть оккупанты определенным образом готовят себе пути отступления, чувствуя, что наши подразделения не дают им продвигаться вперед", – сказала Гуменюк.
Госпожа пресс-офицер добавила, что все же захватчики не прекращают производить обстрелы, в частности артиллерийско-минометным огнем они обстреливают как наши позиции, так и мирных жителей.
"Накануне произошел случай, когда местные жители Херсонщины пытались выехать с оккупированных территорий на подконтрольную Украине территорию, их накрыло "градами" оккупантов. Враг сделал это для того, чтобы люди не выезжали с Херсонщины. В результате обстрела 4 человека получили ранения, также один человек погиб, а судьба еще 4 человек пока неизвестна", – отметила она.
Также Гуменюк отметила, что утром был обстрелян и Николаев, в частности, попадание в жилой район.
"В результате удара повреждены около 20 домов, вспыхнул пожар, есть один раненый человек. Так же был нанесен удар по Одесчине, к счастью, разрушения не существенны и пострадавших нет. Однако это оказывает мощное психологическое влияние на население и создает постоянное напряжение", - подытожила пресс-офицер.
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