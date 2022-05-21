На юге Одесчины введены новые ограничения вблизи границы
В пределах Одесского, Белгород-Днестровского и Болградского пограничных районов с 23 мая вводятся ограничения на въезд, работы в пограничной полосе, плавание во внутренних водах
Об этом информируют на сайте Государственной пограничной службы Украины.
С 8 часов 23 мая в пределах контролируемых приграничных районов Одесской области запрещается:
- Въезд в определенную полосу местности вдоль границы, кроме:
людей, проживающих или работающих в ее пределах, владельцев земельных участков, транзитных водителей, при наличии у них соответствующих документов, или лица, предоставившие письменное приглашение близких родственников, постоянно проживающих в полосе.
- Производство работ, за исключением:
сельскохозяйственных и других согласно перечню, определенному пунктом 17 Положения о пограничном режиме и строительных, выполняемых в соответствии с международными договорами.
- Отдых населения, рыболовство, охота и выпас скота:
за исключением участка местности вдоль реки Турунчук от места впадения Шпакового до Днестра.
- Скопление транспортных средств
свыше двух автомобилей и остановки дольше 20 минут, не связанные с техническими неисправностями, на обочинах дорог вне установленных автомобильных стоянок, за исключением транспортных средств под управлением местных жителей Граденицы при наличии документов.
- Перевозка в транспортных средствах оружия и любых средств активной обороны без соответствующих разрешений.
- Использование приборов ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций:
кроме установленных на специальной технике и транспортных средствах специального назначения.
- Использование воздушных судов без пилотируемой техники.
- Движение по участку дороги Одесса-Рени в районе Паланка Республики Молдова:
людей в пешем порядке, мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, кроме имеющих законные основания для выезда за границу, а также водителей.
- Запрет движения на транспортном средстве по автомобильной дороге Одесса-Рени не применять к водителям, которые:
обеспечивают поддержание жизнедеятельности объектов инфраструктуры, предоставляют населению услуги гуманитарного, социального характера, водители грузовых автомобилей, привлеченных к международным перевозкам, и имеют предварительное согласование Белгород-Днестровского пограничного отряда.
- Плавание всех маломерных судов и других плавсредств, за исключением судов флота рыбной промышленности при наличии разрешительных документов на промысел, в пределах внутренних вод.
Ограничения не распространяются на военных, правоохранителейх, органов гражданской защиты, коммунальных служб, скорой медпомощи и других субъектов государственной и коммунальной собственности, обеспечивающих поддержание жизнедеятельности объектов.
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