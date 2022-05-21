Об этом информируют на сайте Государственной пограничной службы Украины.

С 8 часов 23 мая в пределах контролируемых приграничных районов Одесской области запрещается:

Въезд в определенную полосу местности вдоль границы, кроме:

людей, проживающих или работающих в ее пределах, владельцев земельных участков, транзитных водителей, при наличии у них соответствующих документов, или лица, предоставившие письменное приглашение близких родственников, постоянно проживающих в полосе.

Производство работ, за исключением:

сельскохозяйственных и других согласно перечню, определенному пунктом 17 Положения о пограничном режиме и строительных, выполняемых в соответствии с международными договорами.

Отдых населения, рыболовство, охота и выпас скота:

за исключением участка местности вдоль реки Турунчук от места впадения Шпакового до Днестра.

Скопление транспортных средств

свыше двух автомобилей и остановки дольше 20 минут, не связанные с техническими неисправностями, на обочинах дорог вне установленных автомобильных стоянок, за исключением транспортных средств под управлением местных жителей Граденицы при наличии документов.

Перевозка в транспортных средствах оружия и любых средств активной обороны без соответствующих разрешений.

Использование приборов ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций:

кроме установленных на специальной технике и транспортных средствах специального назначения.

Использование воздушных судов без пилотируемой техники.

Движение по участку дороги Одесса-Рени в районе Паланка Республики Молдова:

людей в пешем порядке, мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, кроме имеющих законные основания для выезда за границу, а также водителей.

Запрет движения на транспортном средстве по автомобильной дороге Одесса-Рени не применять к водителям, которые:

обеспечивают поддержание жизнедеятельности объектов инфраструктуры, предоставляют населению услуги гуманитарного, социального характера, водители грузовых автомобилей, привлеченных к международным перевозкам, и имеют предварительное согласование Белгород-Днестровского пограничного отряда.

Плавание всех маломерных судов и других плавсредств, за исключением судов флота рыбной промышленности при наличии разрешительных документов на промысел, в пределах внутренних вод.

Ограничения не распространяются на военных, правоохранителейх, органов гражданской защиты, коммунальных служб, скорой медпомощи и других субъектов государственной и коммунальной собственности, обеспечивающих поддержание жизнедеятельности объектов.

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