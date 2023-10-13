На юге Ливана убили видеооператора Reuters
На юге Ливана во время работы был убит видеооператор информационного агентства Reuters Иссам Абдалла
Соответствующее сообщение Reuters опубликовало в пятницу, 13 октября.
"Мы глубоко опечалены известием о гибели нашего видеооператора Иссама Абдаллы", - говорится в сообщении агентства.
Там рассказали, что видеооператор Иссам Абдалла был частью съемочной группы Reuters на юге Ливана. Она производила прямую трансляцию видеосигнала оттуда.
Фото: instagram.com/issamabdallah/
Представители Reuters сотрудничают с властями региона, чтобы получить дополнительную информацию и поддерживают семью и коллег убитого видеооператора.
- 8 октября, израильские войска заявили, что Ливан нанес удары по их территории, поэтому армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала ответные. В частности, израильская авиация нанесла удар по комплексу, принадлежащему главе разведки движения ХАМАС.
- 11 октября с территории Ливана была выпущена противотанковая управляемая ракета по военному посту в Израиле. ЦАХАЛ заявил об ответных ударах
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