На юге Ливана убили видеооператора Reuters

Соответствующее сообщение Reuters опубликовало в пятницу, 13 октября.

"Мы глубоко опечалены известием о гибели нашего видеооператора Иссама Абдаллы", - говорится в сообщении агентства.

Там рассказали, что видеооператор Иссам Абдалла был частью съемочной группы Reuters на юге Ливана. Она производила прямую трансляцию видеосигнала оттуда.

Фото: instagram.com/issamabdallah/

Представители Reuters сотрудничают с властями региона, чтобы получить дополнительную информацию и поддерживают семью и коллег убитого видеооператора.