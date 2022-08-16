Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Не преуспевая на суше, по позициям наших подразделений враг продолжал применять авиацию. Но 14 авиаатак оказались безрезультатными.

В свою очередь, странская авиация поразила 2 опорных пункта и 2 района сосредоточения вооружения и техники врага в районах Новопетровки и Максимовки.

Продолжая обстреливать населенные пункты в тыловых районах, враг ударил "Ураганом" по Великой Костромке и Николаеву, а из тяжелой артиллерии типа "Пион" обстрелян Марганец. Обошлось без человеческих потерь.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ в рамках выполнения огневых задач уничтожено 23 захватчика, 152-мм пушку-гаубицу, 7 единиц бронированной и автомобильной техники.

В Сухом Ставке уничтожен вражеский пункт снабжения боеприпасами. Окончательные потери врага дознаются.

В Черном море из-за штормовой погоды корабельная группировка вражеских сил укрывается вдоль побережья крымского полуострова в направлении новороссийска. На боевом дежурстве оставлены 2 ракетных носителя с 16 "Калибрами" наготове.

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