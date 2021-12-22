На юге Китая нашли лучше всего в истории сохранившийся эмбрион динозавра

Об этом сообщает BBC.



Эмбрион динозавра, который должен был вылупиться из своего яйца, был обнаружен в Ганьчжоу на юге Китая. По оценкам исследователей, ему не менее 66 млн лет. Исследователь Фион Вайсум Ма заявил, что это "лучший эмбрион динозавра, когда-либо обнаруженный в истории".



Было определено, что это беззубый динозавр-теропод или оверапторозавр, и его назвали "Малыш Инлян".



Открытие также позволило исследователям лучше понять связь между динозаврами и птицами. Окаменелость показывает, что эмбрион был в скрученном положении, что характерно для птиц незадолго до вылупления.



"Это указывает на то, что такое поведение современных птиц впервые возникло среди их предков-динозавров", - сказал доктор Ма.



"Малыш Инлян" имеет длину 27 см от головы до хвоста и лежит внутри яйца длиной 17 см.



Впервые яйцо было обнаружено в 2000 году, но положили на хранение на 10 лет. Лишь когда в китайском Музее природы камня Инлян начались строительные работы, исследователи обратили внимание на яйцо.



Овирапторозавры, что означает "ящерицы-воры яиц", были пернатыми динозаврами, жившими на территории нынешней Азии и Северной Америки в течение позднего мелового периода от 100 до 66 млн лет назад.



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