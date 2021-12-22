На юге Китая нашли лучше всего в истории сохранившийся эмбрион динозавра
На юге Китая ученые нашли идеально сохранившийся эмбрион динозавра, которому не менее 66 млн лет
Об этом сообщает BBC.
Эмбрион динозавра, который должен был вылупиться из своего яйца, был обнаружен в Ганьчжоу на юге Китая. По оценкам исследователей, ему не менее 66 млн лет. Исследователь Фион Вайсум Ма заявил, что это "лучший эмбрион динозавра, когда-либо обнаруженный в истории".
Было определено, что это беззубый динозавр-теропод или оверапторозавр, и его назвали "Малыш Инлян".
Открытие также позволило исследователям лучше понять связь между динозаврами и птицами. Окаменелость показывает, что эмбрион был в скрученном положении, что характерно для птиц незадолго до вылупления.
"Это указывает на то, что такое поведение современных птиц впервые возникло среди их предков-динозавров", - сказал доктор Ма.
"Малыш Инлян" имеет длину 27 см от головы до хвоста и лежит внутри яйца длиной 17 см.
Впервые яйцо было обнаружено в 2000 году, но положили на хранение на 10 лет. Лишь когда в китайском Музее природы камня Инлян начались строительные работы, исследователи обратили внимание на яйцо.
Овирапторозавры, что означает "ящерицы-воры яиц", были пернатыми динозаврами, жившими на территории нынешней Азии и Северной Америки в течение позднего мелового периода от 100 до 66 млн лет назад.
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