На юге Калифорнии во время тропического шторма произошло землетрясение
На юге штата Калифорния, США, во время тропического шторма Хиллари произошло землетрясение магнитудой 5,1
Об этом сообщает Reuters .
Эпицентр толчков расположен севернее Лос-Анджелеса в округе Вентура. Также после него было зафиксировано несколько более мелких афтершоков.
"Пока нет сообщений о повреждениях, однако землетрясение сильно ощущалось в округе Вентура", - говорится в сообщении администрации округа Вентура.
Однако в американской службе мониторинга по цунами говорят, что угрозы из океана в результате землетрясения нет.
- Ночью 6 августа в восточной китайской провинции Шаньдун произошло землетрясение магнитудой 5,5, в результате чего 21 человек получил ранения.
- Уже 11 августа на востоке Турции, в районе Эшилюрт города Малатья, зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3. В результате пострадали по меньшей мере 23 человека.
- А 13 августа и у ядерного полигона Северной Кореипроизошли два небольших природных землетрясения.
- Уже впоследствии в Боготе, Колумбия, произошло несколько землетрясений , в результате которых возникли повреждения и погиб по меньшей мере один человек.
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