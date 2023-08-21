Об этом сообщает Reuters .

Эпицентр толчков расположен севернее Лос-Анджелеса в округе Вентура. Также после него было зафиксировано несколько более мелких афтершоков.

"Пока нет сообщений о повреждениях, однако землетрясение сильно ощущалось в округе Вентура", - говорится в сообщении администрации округа Вентура.

Однако в американской службе мониторинга по цунами говорят, что угрозы из океана в результате землетрясения нет.