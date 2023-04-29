На юге и востоке Украины ВСУ уничтожили три российских дрона
В небе над востоком и югом Украины 29 апреля ВСУ сбили два российских "шахеда" и дрон оперативно-тактического уровня
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в телеграмме .
Около 04:00 на востоке страны сбили два "шахеда". Приблизительно в 10:00 на южном направлении ПВО уничтожило российский беспилотник оперативно-тактического уровня.
- По состоянию на 29 апреля с начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 2471 беспилотник.
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