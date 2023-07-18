Об угрозах предупредили Воздушные Силы ВСУ.

"Комбинированная атака! В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской областях – угроза применения врагом ударных БПЛА. В Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской областях – угроза применения баллистического вооружения", - говорится в сообщении.

Также в ПС ВСУ сообщили о работе ПВО.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил , что Россия атакует юг Украины.

"Страна-террорист атакует юг Украины ударными беспилотниками. Вероятны несколько волн атак. Существует также ракетная опасность", - написал в телеграмме глава Одесщины.

Корреспонденты "Общественного" сообщают о серии взрывов в Одесской и Николаевской областях.

На карте тревог красным обозначен весь юг и восток Украины.