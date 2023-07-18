На юге и востоке Украины атака "шахедами" и баллистикой: в Одесской и Николаевской областях взрывы
На юге и востоке Украины атаки "шахедами" и баллистикой: в Одесской и Николаевской областях работает ПВО, раздались взрывы
Об угрозах предупредили Воздушные Силы ВСУ.
"Комбинированная атака! В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской областях – угроза применения врагом ударных БПЛА. В Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской областях – угроза применения баллистического вооружения", - говорится в сообщении.
Также в ПС ВСУ сообщили о работе ПВО.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил , что Россия атакует юг Украины.
"Страна-террорист атакует юг Украины ударными беспилотниками. Вероятны несколько волн атак. Существует также ракетная опасность", - написал в телеграмме глава Одесщины.
Корреспонденты "Общественного" сообщают о серии взрывов в Одесской и Николаевской областях.
На карте тревог красным обозначен весь юг и восток Украины.
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