На юге Греции произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла

Об этом сообщает Ekathimerini.

Толчок на глубине почти 58 км произошел в 07:16 по местному времени в море между Пелопоннесом и островом Крит.

Толчки ощущались от Афин до Крита.

Это продолжалось "около пяти секунд, достаточно сильно даже в подвале здания", написал один свидетель в городе Ханья на Крите на доске показаний Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Пожарная служба заявила, что у нее нет сообщений о разрушениях.

30 ноября у одного из островов Греции Икария произошло землетрясение магнитудой 5,1