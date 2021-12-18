На юге Греции произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла
18 декабря в южной части Греции произошло мощное землетрясение магнитудой 5,4 балла
Об этом сообщает Ekathimerini.
Толчок на глубине почти 58 км произошел в 07:16 по местному времени в море между Пелопоннесом и островом Крит.
Толчки ощущались от Афин до Крита.
Это продолжалось "около пяти секунд, достаточно сильно даже в подвале здания", написал один свидетель в городе Ханья на Крите на доске показаний Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Пожарная служба заявила, что у нее нет сообщений о разрушениях.
- 30 ноября у одного из островов Греции Икария произошло землетрясение магнитудой 5,1
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.1
Покупка 27.1Продажа 27.35
-
EUR
Покупка 30.53Продажа 30.99
- Актуальное
- Важное