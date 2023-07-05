На юге гигиеническим нормам не соответствуют почти 35% проб с поверхностных водоемов, - Минздрав
Ежедневный мониторинг поверхностных водоемов на юге Украины, проводимый после подрыва Каховской ГЭС, показал, что почти 35% проб воды не соответствуют гигиеническим нормам
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Ежедневный мониторинг водоемов проходит в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Воду для исследования отбирают вдоль речного русла Ингула, Ингульца, Южного Буга, лиманов Днепра в зоне затопления в результате разрушения плотины, вдоль морского побережья и Каховского водохранилища.
В общем гигиеническим требованиям не отвечают 540 из 1604 проб. Специалисты зафиксировали превышение санитарно-химических, микробиологических и токсикологических показателей. В частности, в пробах воды обнаружили сальмонеллу, яйца и личинки гельминтов, кишечную палочку и ротавирус. Наиболее значительные отклонения от показателей – в Одесской области.
"Из-за загрязнения воды поверхностных водоемов в Одесской, Николаевской и Херсонской областях запрещено купание. Под строгим запретом также вылов рыбы на этих территориях и сбор мертвой рыбы в местах массового мора. Она может содержать возбудители инфекционных болезней, паразитов или опасные химические вещества. Ни один из способов приготовление не может сделать такую рыбу безопасной", - говорится в сообщении.
- Министерство здравоохранения предупредило, что на дне Каховской ГЭС могло быть много опасных для здоровья веществ и предоставило список рекомендаций, как уберечь себя.
- Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил в комментарии Еспресо, что по состоянию на 13 июня на подтопленных в результате подрыва Каховской ГЭС территориях не обнаружили ни одного холерного вибриона, патогенного для человека. Также нет подтвержденных случаев холеры ни в одной из областей Украины.
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