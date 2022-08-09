На Юге этого дня ВСУ ликвидировали более 20 россиян и несколько единиц бронированной техники
За прошедшие сутки на Южном направлении украинские защитники ликвидировали 23 военных РФ, а также уничтожили ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", танк Т-72 и самоходную гаубицу "Мста-С"
Об этом сообщает в Фейсбуке Оперативное командование "Юг".
"В нашей операционной зоне обстановка стабильно напряжена. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Существенных изменений в составе и положении не произошло. Вражеская армейская авиация испытывает наши позиции единичными и групповыми вертолетными ударами. Успехов не имеет, наших потерь не допущено" – говорится в сообщении.
Как отмечается, штурмовой авиацией ВСУ нанесен удар по скоплению живой силы, вооружения и техники российских оккупационных войск недалеко от Снигиревки. Результаты доразведываются.
В то же время, по результатам работы ракетно-артиллерийских подразделений подтверждены следующие потери врага: 23 военных, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", танк Т-72, самоходная гаубица "Мста-С", пять автомобилей, в том числе бронированных.
"В Черном море на дежурстве оставлены два надводных носителя крылатых ракет типа "Калибр" с снаряжением 16 ракетами и один ВДК. Они, как и остальные шесть единиц корабельно-катерного состава вражеского флота, держатся на ракетно-безопасном расстоянии от подконтрольного нам побережья", - добавили в ОК "Юг".
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