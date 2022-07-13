На Юге есть предпосылки, чтобы выжимать врага с нашей территории, - Згурец

Об этом в эфире Еспресо сказал аналитик Defense Express Сергей Згурец.

"У нас есть участок фронта в пределах 1 тыс. км, где происходят боевые действия с использованием вражеской артиллерии, но ее эффективность и использование существенно уменьшилась. Проводить противнику действия на таком широком участке фронта практически невозможно", - сказал он.

По мнению Згурца, сейчас происходит определенная стабилизация фронта, учитывая нехватку живой силы и техники у противника для атак.

"Это то, что мы считаем оперативной паузой из-за истощения российских войск. Если мы говорим об украинских войсках, то мы ориентируемся на то, чтобы обеспечить стабилизацию линии фронта вокруг Славянска и Краматорска, не допустить продвижения противника по линии Северск - Соледар - Бахмут , не допустить перерезку трассы на Бахмут, используя те силы и средства, которые у нас есть", - отметил эксперт.

Згурец отметил, что на Юге ситуация гибкая.

"Представители ОК "Юг" говорят, что ситуация на определенных участках меняется и мы обеспечиваем продвижение по отдельным направлениям. Там активно работает наша авиация. На Юге есть предпосылки, чтобы выжимать врага с нашей территории", - подытожил он.