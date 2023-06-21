Об этом Зеленский сообщил в вечернем видео-обращении.

"Первое. Фронт. Жестокие бои. Юг – уничтожаем врага. Донецкая область – уничтожаем врага. Купянское направление – что бы там ни планировали российские террористы, уничтожим врага. На Юге есть наше движение вперед. Спасибо, воины! На Востоке – держим оборону. И особенно благодарен, ребята, за каждый сбитый российский вертолет", - говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.