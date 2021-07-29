На юге Бразилии выпал снег: синоптики говорят - зима самая холодная за 65 лет

Об этом рассказывает G1 .



13 городов штата Рио-Гранде-ду-Сул: Пелотас, Сан-Франциско-де-Паула, Грамаду, Карлос Барбоза, Баге, Эрвал, Пиратин, Кашиас-ду-Сул, Марау и Фарропилья попали под снегопад.



Утром столбики термометров опустились до отметки почти -8 градусов. В регионе зафиксировали самую низкую температуру за последние 65 лет.



Власти страны готовятся к сильной волне морозов, которые, по прогнозам специалистов, будут самыми сильными с 1955 года.



Снегопады и морозы в ближайшее время накроют три штата южной части Бразилии - Санта-Катарина, Риу-Гранди-ду-Сул и Парана. Кроме того, в течение ближайших нескольких часов температура воздуха будет снижаться в Рио-де-Жанейро.