На юге Бразилии выпал снег: синоптики говорят - зима самая холодная за 65 лет
В южном штате Бразилии Риу-Гранди-ду-Сул выпал снег в 13 городах
Об этом рассказывает G1 .
13 городов штата Рио-Гранде-ду-Сул: Пелотас, Сан-Франциско-де-Паула, Грамаду, Карлос Барбоза, Баге, Эрвал, Пиратин, Кашиас-ду-Сул, Марау и Фарропилья попали под снегопад.
Утром столбики термометров опустились до отметки почти -8 градусов. В регионе зафиксировали самую низкую температуру за последние 65 лет.
Власти страны готовятся к сильной волне морозов, которые, по прогнозам специалистов, будут самыми сильными с 1955 года.
Снегопады и морозы в ближайшее время накроют три штата южной части Бразилии - Санта-Катарина, Риу-Гранди-ду-Сул и Парана. Кроме того, в течение ближайших нескольких часов температура воздуха будет снижаться в Рио-де-Жанейро.
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