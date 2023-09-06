На юге Бразилии бурлит сильнейший в истории циклон: погибли более 20 человек

Об этом пишет BBC.

Отмечается, что на штат выпало более 300 мм осадков менее чем за 24 часа, спровоцировав наводнения и оползни.

Губернатор штата Эдуардо Лейте заявил, что это самая страшная погодная беда в истории штата. По словам официальных лиц, тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома. В результате стихийного бедствия погиб уже 21 человек.

В городе Мукуми с населением в 5 тысяч человек сотни жителей пришлось спасать с крыш, поскольку 85% города были затоплены.

"Люди до сих пор считаются пропавшими без вести. Число погибших может возрасти. Города Мукум, которым мы его знали, больше не существует", - сказал мэр Мукума.

Спасатели использовали вертолеты, чтобы добраться до районов, отрезанных наводнением.