На юге Бразилии бурлит сильнейший в истории циклон: погибли более 20 человек
Индийский штат Риу-Гранди-ду-Сул на юге страны накрыл мощный циклон, вызвавший обильные дожди и шквалы ветра. Из-за стихийного бедствия известно о 21 погибшем человеке
Об этом пишет BBC.
Отмечается, что на штат выпало более 300 мм осадков менее чем за 24 часа, спровоцировав наводнения и оползни.
Губернатор штата Эдуардо Лейте заявил, что это самая страшная погодная беда в истории штата. По словам официальных лиц, тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома. В результате стихийного бедствия погиб уже 21 человек.
В городе Мукуми с населением в 5 тысяч человек сотни жителей пришлось спасать с крыш, поскольку 85% города были затоплены.
"Люди до сих пор считаются пропавшими без вести. Число погибших может возрасти. Города Мукум, которым мы его знали, больше не существует", - сказал мэр Мукума.
Спасатели использовали вертолеты, чтобы добраться до районов, отрезанных наводнением.
- Накануне сообщалось, что из-за мощного шторма, сопровождавшегося сильным ветром и ливнями, в Испании погибли уже пять человек, непогода также привела к значительным разрушениям.
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