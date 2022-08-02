На юге авиация ВСУ трижды ударила по опорным пунктам врага, уничтожено более 30 оккупантов
За минувшие сутки украинские военные на Южном направлении ликвидировали 32 захватчика, авиация ВСУ нанесла три удара по вражеским опорным пунктам.
Такие данные обнародовало в Фейсбуке Оперативное командование "Юг".
"Обстановка в операционной зоне на Южнобужском направлении сложная, напряженная, но тщательно отслеживается силами обороны. Враг держит рубежи обороны, действует по тактике контрбатарейной борьбы, продолжает наращивать группировку на Криворожском направлении", - говорится в сообщении.
В течение боевого дня подразделения ВСУ пресекли три попытки врага – в каждом случае силами усиленного взвода – провести разведку боем в районах Белогорки и Трудолюбовки. Противник с потерями (свыше десятка погибших и четырех единиц бронированной техники) ретировался.
Всего враг нанес шесть ударов. Ракетные удары тремя ракетами "Точка-У" по Марянскому и Гранитному на Криворожье повредили объекты транспортной инфраструктуры, трансформаторные и линии электропередач. Человеческих утрат нет.
С направления Крещеновки по Нововоронцовке россияне выпустили 15 реактивных снарядов по установке "Град". Потерь нет, но есть разрушенные постройки.
В районе Долгового захватчики из противотанкового ракетного комплекса были расстреляны гражданским микроавтобусом. Погибли трое, ранены пять мирных жителей. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказана помощь.
Кроме того, по Зеленодольской ТЭС враг выпустил 16 реактивных снарядов из системы Смерч, а параллельно устроил и обстрел 40 снарядами из Градов. Разрушены два здания, без человеческих потерь.
"Трижды враг вертолетами атаковал наши позиции в Бериславском и Каховском районах Херсонщины, а также в Баштанском – Николаевской области. Наши потери не допущены. В ответ нашей авиацией нанесены три удара по опорным пунктам противника в районах Александровки и Максимовки", - отмечают украинские военные.
Всего за боевой день уничтожены 32 российских военных, самоходная гаубица "Мста-С", зенитно-ракетный комплекс "ТОР" и четыре единицы бронированной техники.
"В Черном море группировка вражеского флота состоит из 14 боевых кораблей и катеров. Место их маневрирования остается в ракетно безопасных участках. Два ракетных носителя держат наготове 16 "Калибров", а также на дежурстве - три ВДК", - добавили в ОК "Юг" .
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