Такие данные обнародовало в Фейсбуке Оперативное командование "Юг".

"Обстановка в операционной зоне на Южнобужском направлении сложная, напряженная, но тщательно отслеживается силами обороны. Враг держит рубежи обороны, действует по тактике контрбатарейной борьбы, продолжает наращивать группировку на Криворожском направлении", - говорится в сообщении.

В течение боевого дня подразделения ВСУ пресекли три попытки врага – в каждом случае силами усиленного взвода – провести разведку боем в районах Белогорки и Трудолюбовки. Противник с потерями (свыше десятка погибших и четырех единиц бронированной техники) ретировался.

Всего враг нанес шесть ударов. Ракетные удары тремя ракетами "Точка-У" по Марянскому и Гранитному на Криворожье повредили объекты транспортной инфраструктуры, трансформаторные и линии электропередач. Человеческих утрат нет.

С направления Крещеновки по Нововоронцовке россияне выпустили 15 реактивных снарядов по установке "Град". Потерь нет, но есть разрушенные постройки.

В районе Долгового захватчики из противотанкового ракетного комплекса были расстреляны гражданским микроавтобусом. Погибли трое, ранены пять мирных жителей. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказана помощь.

Кроме того, по Зеленодольской ТЭС враг выпустил 16 реактивных снарядов из системы Смерч, а параллельно устроил и обстрел 40 снарядами из Градов. Разрушены два здания, без человеческих потерь.

"Трижды враг вертолетами атаковал наши позиции в Бериславском и Каховском районах Херсонщины, а также в Баштанском – Николаевской области. Наши потери не допущены. В ответ нашей авиацией нанесены три удара по опорным пунктам противника в районах Александровки и Максимовки", - отмечают украинские военные.

Всего за боевой день уничтожены 32 российских военных, самоходная гаубица "Мста-С", зенитно-ракетный комплекс "ТОР" и четыре единицы бронированной техники.

"В Черном море группировка вражеского флота состоит из 14 боевых кораблей и катеров. Место их маневрирования остается в ракетно безопасных участках. Два ракетных носителя держат наготове 16 "Калибров", а также на дежурстве - три ВДК", - добавили в ОК "Юг" .

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