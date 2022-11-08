Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Авиация ВСУ врагу нанесла 8 ударов, 2 из которых по опорным пунктам, 4 – по системам противовоздушной обороны и 2 – по скоплению вражеской техники в Бериславском, Баштанском и Херсонском районах. Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано более 180 огневых задач.

Подтвержденные потери врага составляют 32 захватчика, зенитно-ракетный комплекс "Стрела", танк, 2 пушки-гаубицы, 8 единиц автобронетехники и склад боеприпасов в Бериславском районе.

Противник продолжает нести потери. По уточненной информации, в ночь на воскресенье в Голой Пристани были уничтожены существенные запасы топлива кафиров.

По сообщению военных, с целью уточнения положения ВСУ и корректировки огня артиллерии зафиксирован полет около полусотни вражеских БПЛА.

В Николаевской области, выискивая системы противовоздушной обороны, враг нанес поражение ракетой класса "воздух – земля" Х-31 с самолета Су-35 по территории Баштанского района. Обошлось без человеческих потерь.

По Куцурубской общине Николаевской области враг гнал из "Градов", тоже без человеческих потерь.

В течение дня продолжались атаки по недавно освобожденным территориям Херсона. 4 авиаудара нанесены врагом только в район Новой Каменки. По Золотой Балке были направлены зенитные ракеты С-300, повреждено здание школы. Люди не пострадали.

По другим населенным пунктам освобожденной Херсонщины враг направил ударные беспилотники типа Ланцет. В Нововоскресенском – попадание произошло по открытой поверхности. Без человеческих утрат. А в Красном дрон-камикадзе был сбит на подлете к цели.

Дважды в день враг применил реактивные системы залпового огня "Ураган" по Никопольскому району. В двух общинах – Мировской и Марганецкой – зафиксировано попадание в частный сектор с повреждением подворий, обошлось без пострадавших.

В Черном море на дежурстве – 7 кораблей флота противника, маневрирующих у побережья Крыма. Среди них 1 ВДК, ракетоносители снова не обнаружены.

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