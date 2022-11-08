Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией На Юге авиация нанесла 8 ударов, а артиллерия отработала более 180 огневых задач.

На Юге авиация нанесла 8 ударов, а артиллерия отработала более 180 огневых задач.

8 ноября, 2022 вторник
03:51
война с Россией

Украинская авиация нанесла 8 ударов по опорным пунктам, системам противовоздушной обороны и скоплению вражеской техники в трех районах

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Авиация ВСУ врагу нанесла 8 ударов, 2 из которых по опорным пунктам, 4 – по системам противовоздушной обороны и 2 – по скоплению вражеской техники в Бериславском, Баштанском и Херсонском районах. Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано более 180 огневых задач.

Подтвержденные потери врага составляют 32 захватчика, зенитно-ракетный комплекс "Стрела", танк, 2 пушки-гаубицы, 8 единиц автобронетехники и склад боеприпасов в Бериславском районе.

Противник продолжает нести потери. По уточненной информации, в ночь на воскресенье в Голой Пристани были уничтожены существенные запасы топлива кафиров.

По сообщению военных, с целью уточнения положения ВСУ и корректировки огня артиллерии зафиксирован полет около полусотни вражеских БПЛА.

В Николаевской области, выискивая системы противовоздушной обороны, враг нанес поражение ракетой класса "воздух – земля" Х-31 с самолета Су-35 по территории Баштанского района. Обошлось без человеческих потерь.

По Куцурубской общине Николаевской области враг гнал из "Градов", тоже без человеческих потерь.

В течение дня продолжались атаки по недавно освобожденным территориям Херсона. 4 авиаудара нанесены врагом только в район Новой Каменки. По Золотой Балке были направлены зенитные ракеты С-300, повреждено здание школы. Люди не пострадали.

По другим населенным пунктам освобожденной Херсонщины враг направил ударные беспилотники типа Ланцет. В Нововоскресенском – попадание произошло по открытой поверхности. Без человеческих утрат. А в Красном дрон-камикадзе был сбит на подлете к цели.

Дважды в день враг применил реактивные системы залпового огня "Ураган" по Никопольскому району. В двух общинах – Мировской и Марганецкой – зафиксировано попадание в частный сектор с повреждением подворий, обошлось без пострадавших.

В Черном море на дежурстве – 7 кораблей флота противника, маневрирующих у побережья Крыма. Среди них 1 ВДК, ракетоносители снова не обнаружены.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

наступление ВСУ
потери окуппантов
Читайте также:
електроенергія
2 ноября, 2022 среда
В МИД Китая отреагировали на ракетные обстрелы РФ критической инфраструктуры в Украине
Володимир Путін та Талгат Таджуддін (праворуч)
Автор Антин Борковский
6 ноября, 2022 воскресенье
Впервые за время войны Путин публично отступил, - Пионтковский
Петро Порошенко
6 ноября, 2022 воскресенье
Мина в "подарок": Петр Порошенко показал "сюрприз", который от его имени передали оккупантам на фронте
Киев
+5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.85
    Покупка 39.85
    Продажа 40.61
  • EUR
    Покупка 38.8
    Продажа 39.82
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
8 ноября
03:23
В Одесской ОВА убеждены, что "зерновое соглашение" будет продлено 19 ноября
02:55
Министры обороны США и Италии обсудили помощь Украине и поставкам систем ПВО
02:28
Порты России подвергаются санкциям. Падение товарооборота от 50 до 90%
02:01
G20
В Белом доме убеждают Украину ехать на саммите G20, даже если там будет РФ
01:34
США и Украина
В США поддержали названные Зеленским условия для переговоров с Россией
01:09
Обновлено
"Антонов": в направлении строительства второй "Мрии" начались конструкторские работы
01:06
Литва предоставила Украине 13 генераторов, вторую партию помощи энергетикам уже готовят к отправке
00:51
В Украине погиб доброволец из США, воин Интернационального легиона
00:49
По меньшей мере треть дипломатов в Молдове связаны с ФСБ, - СМИ
00:24
Безнаказанность коррупционеров при Путине. Госдеп ответил на заявление Пригожина о вмешательстве в выборы в США
00:01
8 ноября будут отключать электроэнергию в Киеве и семи областях. Подробности
2022, понедельник
7 ноября
23:41
Строительство стены на границе с Калининградом поддерживает около 64% поляков.
23:23
Эксклюзив
Светлана Тихановская
Если Лукашенко признает оккупированные территории частью РФ, Запад должен признать Тихановскую президентом Беларуси - член Сейма Польши
23:00
Укрэнерго: Самая сложная ситуация – на Киевщине и Харьковщине, но до следующей недели ее, вероятно, удастся улучшить
22:48
Донетчина остается эпицентром безумия оккупантов – они погибают сотнями ежедневно, – Зеленский
22:18
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Авиация РФ попала в реальные условия и получила огромные потери. Колонка Сергея Згурца
22:16
Эксклюзив
"Украина должна работать с западными обществами": Княжицкий прокомментировал информацию о склонении Киева к переговорам с РФ
22:10
Нардепка Наталья Королевская 16 лет скрывала недвижимость в России, - "Схемы"
22:01
Захватчики пять раз в день обстреляли Сумщину: повреждена ферма
21:39
Турция хочет продлить "зерновое соглашение" еще на год
21:25
Оккупанты били по громаде на Никопольщине, есть разрушения
21:12
ЕС и Казахстан договорились о партнерстве в сферах добычи сырья и развития новейших технологий
20:44
Кот Степан стал амбассадором проекта "Сохраните украинскую культуру"
20:39
Глава УГКЦ подарил Папе Римскому обломок российской мины, попавшей в храм в Ирпене
20:28
Эксклюзив
Украине нужно создать ракетный щит, который сделает невозможной агрессию РФ в будущем, - военный эксперт Бадрак
20:20
Нардепы предлагают вернуть Новограду-Волынскому историческое название
19:57
ВСУ
В Луганской области противник находится под постоянным огнем артиллерии ВСУ, - спикер Восточной группировки войск Череватый
19:29
Эксклюзив
Сейчас специалисты рассматривают три круга, откуда может появиться преемник Путина, – военный эксперт Бадрак
19:21
Глава парламентской комиссии Эстонии подал в отставку из-за скандала с якобы непристойными фото детей
19:18
В Херсонской области оккупанты депортировали детей с инвалидностью и выселили пожилых людей из пансионата
19:04
Обстрелы из РСЗО, ракетные и авиаудары: РФ поразила районы 10 населенных пунктов
18:40
ВСУ уничтожили вражеский самолет Су-25, склад боеприпасов, 3 системы ПВО и поразили 6 районов скопления оккупантов
18:18
Honda представила четвертое поколение внедорожника Pilot
18:12
Украина будет приоритетом во время председательства Японии в G7 в следующем году, - японский МИД
18:11
Эксклюзив
Перемещение авианосной ударной группы США – это глобальное изменение на театре военных действий, – военный эксперт Катков
18:05
В МВД объяснили, что делать украинцам, если света и тепла нет сутки и больше
18:00
Анонс
Кто придет к власти после крушения Путина
17:52
РФ уже договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет, - разведка
17:50
Инфографика
Почти 90 процентов украинцев верят, что через 10 лет Украина будет успешным государством в ЕС
17:49
Евгений Пригожин
Владелец ЧВК Вагнера Пригожин признал вмешательство в выборы в США
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV