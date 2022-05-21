На Юге 20 мая ВСУ уничтожили 36 оккупантов, 3 танка и Град
В течение дня 20 мая ВСУ уничтожили на Юге 36 оккупантов, 3 танка, Град и автомобильную технику.
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Работали над уничтожением неприятеля подразделения ракетно-артиллерийского вооружения и авиация.
Однако, как отмечают в ОК "Юг", среди корабельной группировки противника обязательно присутствует хотя бы один корабль-носитель крылатых ракет. Между тем, в приграничной области с Приднестровьем ситуация стабильная и контролируемая.
В то же время, по пригороду Николаева оккупанты вечером снова ударили реактивными системами залпового огня. Поражён объект пригородной инфраструктуры. Пострадавших нет.
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На сегодняшний день в Николаевской области 21513 эвакуированных или перемещенных лиц, повреждено или разрушено более 3500 зданий разного рода, среди гражданских 991 пострадавший и 255 убитых.
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